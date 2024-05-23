賴清德總統520就職演說時，未提及「非核家園」政策，外界認為廢核立場是否已鬆動。國發會副主委高仙桂22日於立法院經濟委員會上表示，站在國發會立場，尋求全民共識下，政府在核能議題的核定上能做一些決定，強調政府以提供充裕、穩定的供電，為最大目標。

綠電達不到20％目標，高仙桂昨日在立法院經濟委員會上表示，綠能仍是新政府重中之重的施政。立委張啓楷質詢表示，政府再生能源努力了8年占比僅1成，更嚴重的是7月核三廠一號機將停機除役，有3.5％占比的發電量不見，用簡單數學概念做加減，台灣電力供給當然不足。

高仙桂回應，台灣因應核電除役，能源結構已做了全盤的調整，如減煤、增氣（天然氣），但她也贊同，能源政策要做滾動式的檢討。

環境部長彭啟明昨首赴立法院衛環委員會報告，國民黨立委涂權吉提問，針對非核家園，好奇彭啟明的看法如何？彭啟明回應，能源政策屬國家跨部會政策，「我的立場是做到安全、核廢料妥善處理，並凝聚全民共識。」

涂權吉接著再問，若不以核能發電，未來能源政策應如何制定較好？彭啟明說，賴總統希望2030年綠能上升到3成，2050年再調升到6至7成，「再生能源不會用到化學燃料，但核能每個國家狀況不一，全球針對氣候變遷的共識也認為綠能要增加3倍，核能則當成是邁向淨零碳排的工具之一。」

彭啟明提到，外界所稱的核能為綠能，是指歐盟永續分類投資指引，將核能短暫變成可投資項目，但指引列有但書，新型態核能才被認定為綠能，依目前國際認知，核能不是綠能，屬於潔淨能源、低碳能源。另外，聯合國氣候變遷大會（COP）曾通過，核能也是邁向淨零排放的工具之一。

彭啟明強調，國際沒有說不要核能，也沒有說一定要核能，建議盡快凝聚共識，比一切重要。

國科會政務副主委林法正則說，經濟部正進行10年、經費高達新台幣5000多億的變電站、輸電線等布建計畫，國科會接下來將與經濟部合作，推行家庭與大樓能源管理系統，未來台灣電力系統方面，會以再生能源、電動車發電站、儲能等為主，因此能源轉換器的位置將扮演至為關鍵的角色。