立法院前天二讀通過「藐視國會」罰則，規定官員不得反質詢、拒答、隱匿資訊或缺席，讓不少新科部會首長未來面臨考驗。新任法務部長鄭銘謙22日被問到是否會造成寒蟬效應？鄭表示要能夠合乎憲法的規範，未正面回應；文化部長李遠則坦言，其實滿怕的，因為他是一個滿輕鬆很愛開玩笑的人。
國民黨、民眾黨的國會改革法案中，修正《立法院職權行使法》有關「藐視國會」的條文，前天在立法院二讀通過，明定官員對質詢之答覆，不得超過質詢範圍之外，並不得反質詢，也不得拒絕答覆、拒絕提供資料、隱匿資訊、虛偽答覆或有其他藐視國會之行為，違者可處2萬元至20萬元罰鍰。
新任法務部長鄭銘謙昨被問到是否會因此造成寒蟬效應？他表示，希望能夠廣納各界意見，參酌各國的立法，要能夠合乎憲法的規範。媒體追問法案內容是否合憲？鄭僅淡淡地說，會再看看條文具體內容。
新任文化部長李遠則說，「其實我滿怕的，我是一個滿輕鬆很愛開玩笑的人，以後到立法院，我覺得稍微嚴肅一點。」對於被質詢人應有不得拒絕答覆、拒絕提供資料等義務，他表示，「會盡量提供到每一個細節，因為開誠布公是唯一能夠面對立法院的方法」，並強調態度要誠懇。
過去開氣象公司，與媒體關係不錯的新任環境部長彭啟明表示，他本身是一個和善的人，也很少生氣，從小到大也不是會頂嘴的人，所以他請立委們放心，自己一定會尊重立法院的決定，亦尊重各種指教，批評也虛心接受。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：