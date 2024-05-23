立法院前天二讀通過「藐視國會」罰則，規定官員不得反質詢、拒答、隱匿資訊或缺席，讓不少新科部會首長未來面臨考驗。新任法務部長鄭銘謙22日被問到是否會造成寒蟬效應？鄭表示要能夠合乎憲法的規範，未正面回應；文化部長李遠則坦言，其實滿怕的，因為他是一個滿輕鬆很愛開玩笑的人。

國民黨、民眾黨的國會改革法案中，修正《立法院職權行使法》有關「藐視國會」的條文，前天在立法院二讀通過，明定官員對質詢之答覆，不得超過質詢範圍之外，並不得反質詢，也不得拒絕答覆、拒絕提供資料、隱匿資訊、虛偽答覆或有其他藐視國會之行為，違者可處2萬元至20萬元罰鍰。

新任法務部長鄭銘謙昨被問到是否會因此造成寒蟬效應？他表示，希望能夠廣納各界意見，參酌各國的立法，要能夠合乎憲法的規範。媒體追問法案內容是否合憲？鄭僅淡淡地說，會再看看條文具體內容。

新任文化部長李遠則說，「其實我滿怕的，我是一個滿輕鬆很愛開玩笑的人，以後到立法院，我覺得稍微嚴肅一點。」對於被質詢人應有不得拒絕答覆、拒絕提供資料等義務，他表示，「會盡量提供到每一個細節，因為開誠布公是唯一能夠面對立法院的方法」，並強調態度要誠懇。

過去開氣象公司，與媒體關係不錯的新任環境部長彭啟明表示，他本身是一個和善的人，也很少生氣，從小到大也不是會頂嘴的人，所以他請立委們放心，自己一定會尊重立法院的決定，亦尊重各種指教，批評也虛心接受。