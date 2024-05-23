立法院近日排審國會改革法案，引發朝野政黨激烈衝突，群眾到立院外集結抗議。兼任民進黨主席的賴清德總統22日再次呼籲在野黨尊重少數，並審慎思考相關法案對憲政體系造成的影響；國民黨主席朱立倫則喊話，民進黨不要再想用少數霸凌多數，以街頭壓制國會的時代已過去，若引起民主內戰，絕非台灣之福。
賴清德昨出席民進黨中常會，他表示，近日立法院審議《立法院職權行使法》等相關法案，引發社會關注，遵守程序正義的實質、理性討論，是民主法治國家國會的原則，也是各黨可達成共識的關鍵。缺乏程序和實質討論，會讓法條難以凝聚各方共識，容易產生疏漏，甚至可能影響現行憲政與權力分立的運作。
朱立倫則說，不要再想用少數碾壓多數，不要再想要用拳頭取代數人頭，不要想用街頭來壓制國會，因為那個時代已過去，若民進黨再走民主獨霸路線，要用暴力取代數人頭，台灣會重新回到過去，很可能引起民主內戰，呼籲賴清德不要變成民主獨霸。
中廣前董事長趙少康痛批，為了謀取一黨的政治利益，民進黨用假消息發動認知作戰，鼓動民眾上街頭，民進黨把支持者當成政黨抗爭的工具，怎麼對得起冒雨包圍立法院的年輕人？藍白立委不能辜負60％民意的付託，做對的事必須義無反顧。
立法院長韓國瑜昨也感嘆，近日接待外賓時，「很多人都用迷惑、眼神與同情的眼神看我們，立法院打架到底怎麼回事？」他表示，台灣民主目前看起來雖然效率低，也會發生衝撞、磨合，但台灣的民主有自我治療的效果，即使經過一連串文攻武嚇，相信慢慢會沉澱出一定的成果，期盼各界對台灣民主有信心，相信台灣會發展出更成熟的民主。
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