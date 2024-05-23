梵蒂岡1980年代開始便積極尋求與中共改善關係。只是從1987年重啟談判後，主教任命權爭議一直是橫亙在雙邊之間最大的難題。直到2018年在依循準「越南模式」下，北京與梵蒂岡簽署《主教任命臨時性協議》，達成歷史性里程碑。然而，上述協議並未完全解套主教任命權爭議，也讓梵中關係始終是「陰晴不定」。

梵中關係解凍始於1981年12月12日。當時大陸領導人鄧小平會見義大利天主教民主黨副書記科隆博時，就拋出兩項條件，包括梵蒂岡與台灣的關係問題、梵蒂岡必須尊重中國天主教愛國會的政策等。而梵蒂岡於1987年再度向北京遞出橄欖枝，希望能就梵中關係進一步談判對話。

此後30年間，梵中關係並未有長足進展，直到2018年出現突破曙光。

在參考「越南模式」下，梵蒂岡與北京2018年9月22日終於簽署《主教任命臨時性協議》。根據該協議，教宗任命的主教需獲北京當局同意，但教宗也可否決北京當局所提人選。

2019年8月26日，內蒙古集寧教區神父姚順獲祝聖為該教區主教，是簽署上述協議後中國首次舉行的主教祝聖。同月28日陝西漢中教區助理主教胥紅偉獲祝聖為該教區主教，姚順和胥紅偉獲得祝聖時，中國官方給的批准書內，都新增了「此人選已經教宗同意」字樣。

儘管上述協議大大緩和忠於教宗的地下教會與大陸官方支持的「愛國教會」長久以來的分歧，但主教任命權的爭議，仍然不時籠罩著梵中關係。

《主教任命臨時性協議》2020年時首次延長，2022年10月再續約2年。然而，就在協議續約1個月後，北京逕自任命江西餘江主教彭衛照為江西輔理主教，此事引發梵蒂岡不滿，認為江西教區並未獲教宗承認，公開點名北京違反協議。

而2023年4月，北京又任命中國天主教主教團主席沈斌為上海教區主教。教廷表明，事前未獲徵詢，此舉違反梵中協議；但離奇的是，教宗方濟各在時隔3個月後發布公告，追認沈斌人事。箇中轉圜也凸顯梵中雙邊背後複雜的盤算。