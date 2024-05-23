美國國會議員21日於聽證會質詢拜登政府是否因為外交政策過於軟弱，才導致「中國盯著台海」情勢。美國國務卿布林肯對此回應表示，美國團結世界各國共同維護了台海和平穩定，確保中國不會採取任何單方面改變現狀的行動；此外，美國國防部21日也敦促中方，別藉機升高台海局勢。

布林肯出席美國聯邦參議院外交委員會的聽證會。共和黨籍參議員史考特質詢時說，「世界正陷入戰火」，這看起來是因拜登政府的外交政策「軟弱」，才導致「中國盯著台海」，讓美國在支援世界各地盟友上面臨更多挑戰。

布林肯回答，美國團結各國維護台海和平穩定，確保中國不會採取任何單方面改變現狀的行動。中國目前聽到的一國又一國對於台海的立場，這很大程度上是美國積極參與推動的。此外，美國對自己的重大投資更使美國處於非常有利的地位，以與中國和俄羅斯競爭。

共和黨籍參議員保羅質疑對中國祭出制裁的實質效果，認為國務院未能蘿蔔與棍子並用，恐怕導致反效果。布林肯表示，身為外交官，他一向試著以外交方式與合作夥伴或對手接觸，看看是否能生效，否則就必須使用一切的手段。

另外，美國國防部發言人賴德21日在記者會被問及賴清德就職後、美國有多擔心台海局勢升級的風險時表示，美國已敦促中方別以選舉為藉口來升高局勢，美方已經看到中方使用增加海軍活動作為壓力的策略，包括在南海的活動，美國持續關注此事，且直接向中方官員提出這些關切。美國將持續致力於對中溝通管道暢通，以避免可能的誤判或風險。美國也會持續依據《台灣關係法》，確保台灣維持足夠的自我防衛能力。

美國副國務卿坎貝爾21日與義大利外交部祕書長瓜瑞格里亞在華盛頓進行印太對話，雙方同意推動自由開放印太區域的優先要務，包含維持南海與台海的和平穩定、敦促中國停止向俄羅斯運送軍民兩用貨物，以避免用於對烏克蘭的戰爭，及推動印太地區海事和安全合作等議題。