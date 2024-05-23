【時報-台北電】受到前一日美股S&P500、那斯達克指數創高激勵，昨日台股以小高盤，21248.99點開出，盤中在台積電帶動，加上AI PC相關類股全面大漲，以及中小型股各擁題材，指數一路走高，終場以長紅K再創收盤歷史新高。

統一投顧從技術面來看，台股在電子、金融、傳產輪動下，指數再度刷新歷史新高，指數沿著5日均線緩步走高，同時，日KD指標高檔鈍化、再度黃金交叉，RSI強勢，MACD紅色柱狀體動能增強，預期在類股輪動下，指數仍有機會續創新高，惟資金輪動快速，建議擇優操作。

統一投顧表示，Nvidia公佈財報及展望亮眼，緊接著6月即將到來之Computex電腦展及蘋果WWDC大會，將為科技股再添動能。台股在類股輪動下持續沿5日均線緩步創高，多頭趨勢不變；然資金輪動快速，宜擇優選股，操作上，聚焦半導體先進製程、GB200供應鏈、科技新品發布概念、航太衛星、金融保險、金屬漲價概念、高殖利率個股等族群為主。（編輯：邱致馨）