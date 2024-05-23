時報-商情早報
1.獲利了結，周三紐約期金跌逾1%。
2.LME:05/22期銅收10419.00美元/公噸，跌440.00美元。
3.NYMEX:7月輕質原油跌1.09美元，每桶為77.57美元。
4.西德州原油跌1.51美元，每桶為79.15美元。
5.05/22BDI運費指數為1804.00。
6.SICOM:05/22新加坡衛塞節，天然橡膠期貨休市。
7.NYCE:7月棉花漲3美分，每磅為79.38美分。
8.CBOT:7月黃豆粉漲5.90美元，每公噸為378.20美元。
9.05/22TRJ-CRB下跌0.71，為295.25。
10.SGX:62%鐵礦石報每公噸119.10美元，漲0.48美元。
商情綜述:
1.貴金期貨-獲利了結，周三紐約期金跌逾1%；由於美國聯準會(Fed)官員認為通膨回到2%的目標可能需花更多時間，之後才能降息，更表達若沒有達到目標，必要將出手升息，引發市場的擔憂，加上美元走強及10年期公債殖利率雙揚，削弱投資人對黃金的購買吸引力，令金價下跌；終場收盤報價，6月黃金跌33.00美元，報2392.90美元；7月白銀跌0.58美元；7月鉑金跌11.20美元；6月鈀金跌26.50美元。(王思涵整理)
2.LME基本金屬-獲利回吐，期銅跌逾4%；因在此前交易日，倫敦金屬交易所(LME)銅價一度漲創11,104.5美元的歷史新高後，引發基金獲利了結，加上，近期高漲的銅價，扼殺了全球最大消費國中國的實物需求，致倫敦(LME)銅價回落下跌。終場周三指標期銅下跌440美元；期錫下跌814美元；期鎳下跌938美元；期鋅下跌77美元；期鋁下跌89美元；期鉛下跌22.5美元。(呂方維整理)
3.原油期貨-周三歐美原油期貨跌逾1%，為連3黑，由於美國原油庫存意外增加，以及美聯儲會議紀錄顯示，通脹持續、美元走升，致市場對石油需求擔憂加劇，打壓油價連3日下跌，NYMEX-7月輕質原油期貨下跌1.09美元，報每桶77.57美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨下跌0.98美元，報每桶81.9美元。(鄧凱綺整理)
4.航運指數-供過於求，周三BDI指數續挫近1.5%；由於貨運量減少及船舶充足因素，使得海岬型船運價擴大減幅近590美元，加上FFA遠期合約價格低迷，巴拿馬型船運價增勢亦趨緩，終場波羅的海乾散貨BDI指數續挫近1.5%；其中最新報價BDI指數下跌25點，收1804點，跌幅1.4%；BCI指數下跌71點，收2584點，跌幅2.7%；BPI指數上漲9點，收作1831點，漲幅0.5%；BSI指數下跌11點，收作1371點，跌幅0.8%。(王聖為整理)
5.橡膠期貨-出口增長，周三大阪期膠微幅反彈；受日圓疲軟的推動，促使該國4月出口連續第5個月增長，而分析師也表示，在看好企業前景和全球經濟穩健的支撐下，日本日經平均指數截至年底將有望上漲4.6%，提振終場大阪期膠微幅反彈；其中大阪交易所OSE橡膠10月期貨漲0.4%，報每公斤326.2日圓；新加坡交易所SICOM橡膠6月期貨，適逢衛塞節假期休市；上海交易所SHFE橡膠9月期貨漲0.8%，收於每噸14835元人民幣。(王聖為整理)
6.穀物期貨-周三芝加哥穀物期貨多收揚，其中小麥期貨攀升至10個月高點，因為市場對俄羅斯最大出口國俄羅斯收成前景惡化的擔憂加劇，隨後市場走低，大豆期貨受到小麥價格堅挺的支撐， 玉米期貨因需求增加而走強，終場7月小麥跌4.5美分， 7月玉米漲3.25美分，7月大豆漲10美分，7月黃豆油漲0.07美分，5月黃豆粉漲5.9美元。(倪淑茹整理)
7.棉花期貨-穀物市場堅挺，周三ICE棉花期貨漲近4%；受惠於芝加哥小麥期貨上漲及美棉播種進度緩慢的影響，引發市場的擔憂，提振投資人對美棉的購買吸引力，同步令期棉漲近兩周高點，另外，投資人靜待美國農業部(USDA)每周出口銷售報告；終場ICE美國交易所2號棉花7月棉漲3.93%，報每磅79.38美分；終場中國鄭州商品期貨7月期棉結算漲0.43%，報每公噸15220人民幣。(王思涵整理)
8.鐵礦石期貨-中國需求改善希望，大連鐵礦石漲觸3個月新高；儘管全球最大鋼鐵消費國中國，庫存充足，中國主要港口鐵礦石庫存為1.474億噸，較3月初時增長6%，但由於投資者押注中國當局支持房地產行業的支持政策措施後，需求前景將能有所改善，帶動大連鐵礦石期貨價格上漲，觸及3個月以來的新高。終場周三新加坡交易所58%鐵礦石近月漲0.11%，報每噸105.42美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲2.23%，報每噸916.5人民幣，漲觸3個月新高。(呂方維整理)(商品行情網)
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