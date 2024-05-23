【時報-台北電】聯準會官員釋鷹，惟費半逆勢收漲；由於盤後Nvidia財報優於預期，台股有望再創新高。

聯準會維持通膨有明顯降溫後，才會開始降息的看法，四大指數漲跌幅度介於-0.51%至+1.03%，半導體相關的費半指數逆勢收漲，台積電ADR上漲1.61%，台指期夜盤下跌32點。國票投顧指出，盤後Nvidia財報優於預期，有望帶動AI 指標股漲勢，並有望挹注台股再創新高。

國票投顧表示，台積電和台股一同創下新高，可見當前多頭氣勢強盛，加上成交量能持續增溫，預期台股後續應有高點可期。另週三外資反手加碼台股321億元，可見外資持續看好台股基本面表現，此外Nvidia財報利多，有助半導體族群維繫漲勢，預期台股仍有創高機會，惟留意高檔賣壓，短線指數以21450點之上震盪看待。

操作建議，台積電領軍，中小型亦有表現機會，如AI PC、散熱、軸承等，預期買盤有望延續。（編輯：沈培華）