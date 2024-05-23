香港特首李家超日前在《2023年施政報告》提出開展愛國主義教育，增強市民對國家和中華優秀傳統文化的認同。港媒報導，香港公務員學院今年會為管理人員推出全新的「中國近代史專題研習課程」，希望增強管理人員的國家意識，自覺承擔作為香港公務員，在國家民族「偉大復興」中的責任。
香港《星島日報》報導，香港立法會公務員及資助機構員工事務委員會日前開會，公務員事務局提交立法會的文件提到，新課程以重要歷史事件為切入點，透過近代中國的艱辛歷程，帶出中國人民奮發自強的精神。學院會積極探討與更多大陸院校合作的可行性，以增加初級管理人員到大陸受訓的機會。
另，學院將於今年底分階段推出新的網上學習平台，將提供多元化的學習資源，涵蓋國家政治、經濟、外交、社會和文化等主題，推廣持續學習國情的文化。學院並正積極與不同教育機構，包括國家行政學院，探討合作計畫，提供適用於香港公務員培訓的網上學習教材。
文件還提到，在香港《維護國家安全條例》實施後，學院隨即加入相關培訓內容，讓新入職公務員正確理解《條例》立法的目的、原則和範圍，全面配合特區政府履行維護國家安全的職責。
報導稱，學院會將更新版《公務員守則》的相關內容納入各培訓項目中，包括新入職人員課程，讓學員加深認識公務員維護國家主權、安全和發展利益的憲制責任，進而自覺維護憲制秩序及國家安全，並鞏固他們對公務員的角色、責任、基本信念和操守準則的認識及實踐。
香港各政策局／部門（例如警務處、海關等），亦會因應職務需要，為其人員講解《條例》及提供相關培訓，如執法須知、工作流程更新、以至分析《條例》對香港發展的重要性和必要性等。保安局亦推出《維護國家安全條例》專頁，內容包括《條例》全文及相關文件等。
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