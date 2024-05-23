大陸《解放軍報》報導，中國大陸與蒙古國「草原夥伴-2024」陸軍聯合訓練首次全要素、全過程實兵實彈合練，17日在蒙古國東戈壁省某訓練場舉行。

浩瀚戈壁，黃沙漫捲。10時許，隨著信號彈騰空而起，合練正式拉開戰幕。中蒙雙方參訓部隊按照「全縱深精打要害、多方向向心突擊、分區域清剿圍殲」的基本戰法，共同展開以應對非法武裝團體活動為課題的聯合訓練，在近似實戰的環境中，錘煉和提升協同作戰能力。

報導稱，訓練場戰鬥打響後，無人機迅速升空對目的地區域進行偵察，現場畫面即時回傳至聯合指揮所。經過綜合資訊研判，中方指揮員下達指令，左右翼突擊隊發起衝擊，車載反坦克飛彈、裝甲突擊炮等紛紛開火，對敵實施精準打擊。隨即，中蒙雙方參訓部隊緊密協同，區分多路向敵核心區域快速推進。

「此次聯合訓練讓雙方對彼此的裝備性能和戰術戰法等方面有了更深刻的認識和瞭解，為交流戰法訓法、提高協同配合能力提供了實踐平台。」中方參訓分隊指揮員介紹，他們在此前的訓練中，針對打擊的準度、協同的精度、打法的熟練程度下功夫，力爭高標準完成此次聯訓任務。

大陸國防部解放軍新聞傳播中心指出，今年是中蒙建交75周年，也是中蒙建立全面戰略夥伴關係10周年，在此背景下，兩國陸軍首次組織營級規模聯合訓練，進一步深化中蒙兩軍戰略互信與務實合作，為地區和平穩定注入正能量。

12日開訓儀式後，雙方共植中蒙友誼林，助力兩國攜手應對土地荒漠化和沙塵暴。

據表示，此次中方參訓兵力由陸軍第79集團軍某旅抽組組建，涵蓋輪式裝甲突擊、火力打擊、作戰保障、後裝保障等多個要素。

聯訓將持續到5月下旬，共區分兵力投送集結、聯合訓練實施、組織兵力回撤三個階段展開，重點研練雙方聯合打擊非法武裝團體的指揮、協同和保障。接下來，中蒙雙方將共同組建聯合訓練指揮部，圍繞實兵行動展開聯合籌畫、戰法研究和針對性訓練。