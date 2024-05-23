俄羅斯總統普丁訪華，促進中俄合作發展。俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）16日表示，俄中已就連接兩國的「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目基本達成一致，俄方準備近期完成對鋪設這條天然氣管道項目的「審查和簽字」。普丁17日訪問哈爾濱工業大學時透露，中俄重離子同步加速器實驗，有助取得世界級發現。

據美國之音報導，諾瓦克是俄羅斯總統普丁訪華代表團負責石油和天然氣項目的主管官員。俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）CEO米勒（Alexei Miller）不在代表團的名單中。

俄羅斯與中國已經就鋪設這條天然氣管道進行了多年的談判。管道設計輸送能力為每年500億立方公尺。管道起點是位於俄羅斯西伯利亞秋明州的亞馬爾（Yamal），經蒙古進入中國。

普丁和中國國家主席習近平15日會談結束後發表聯合聲明，稱俄中戰略夥伴關係進入了「新時代」。已經陷入俄烏戰爭兩年多的普丁政府要維持其戰時經濟的運轉，越來越需要中國的幫助。諾瓦克還表示，莫斯科和北京還在著手一些「其它的新項目」。

俄羅斯多年前就提出了修建這條能源管道的設想。隨著俄羅斯與歐洲關係的惡化，莫斯科希望中國能夠取代歐洲成為俄羅斯的主要天然氣客戶，於是這一設想變得更加緊迫。

諾瓦克表示，俄羅斯天然氣工業股份公司和中國石油天然氣集團公司在2023年12月底就已經敲定了「西伯利亞力量2號」項目實施的協議。相關路段的設計和勘察工作都在進行當中。這條管道全長2600公里，每年可輸送500億立方公尺的天然氣，略低於現已廢棄的穿越波羅的海海底的連接俄羅斯和德國的「北溪1號」管道。

另據俄羅斯衛星通訊社報導，普丁17日在哈爾濱工業大學與師生交流時表示：哈工大是培養中國原子能工業幹部的熔爐，而且其畢業生積極參與實施俄羅斯原子能集團在中國田灣和徐大堡核電站建設俄羅斯設計的機組工程工作。他表示，哈爾濱工業大學珍惜俄中合作的傳統，並與俄羅斯大學保持聯繫。