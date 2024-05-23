挪威、愛爾蘭和西班牙三國政府22日同步宣布，將於28日正式承認巴勒斯坦為獨立國家，期待其他西方國家也跟進效仿。以色列同日立即召回駐三國大使，以色列外長卡茲（Israel Katz）則警告西方承認巴勒斯坦獨立將「導致嚴重後果」。

挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）在記者會上強調，「兩國方案」符合以色列的最佳利益，解決戰爭的唯一選擇就是以色列和巴勒斯坦「兩國和平安全共處」。他補充，挪威藉由承認巴勒斯坦向他國釋放強烈訊息，呼籲各國跟隨挪威腳步。

挪威多年來在中東外交中發揮著重要作用，在90年代初期主辦以色列巴勒斯坦和平談判，促成了巴以雙方簽署《奧斯陸協定》。挪威外長艾德（Espen Barth Eide）表示，他並不期待承認巴勒斯坦得以終止戰爭，但此舉是和平倡議的關鍵部分。

愛爾蘭隨即跟進挪威，總理哈里斯（Simon Harris）表示，愛爾蘭全面承認以色列及「與鄰國和平共處」的權利，並呼籲哈瑪斯立即歸還迦薩的所有人質。他預計其他國家將在未來數周加入愛爾蘭、西班牙和挪威的行列。

以色列外長卡茲聲明表示：「我要對愛爾蘭和挪威傳達一項強烈訊息──以色列不會對此保持緘默。我已下令召回駐兩國的大使，並在耶路撒冷針對此事進行緊急磋商」。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）譴責以色列在迦薩實施「大屠殺」，危及兩國方案。他表示，西班牙絕不允許透過武力摧毀兩國方案，而承認巴勒斯坦國的國家越多，越有可能促成停火，藉此推動和平進程。

法新社指出，美國和大多數西歐國家普遍同意，承認巴勒斯坦國是和平進程的最後階段。只要針對邊界和耶路撒冷等難題達成協議，他們樂意承認巴勒斯坦獨立地位。

法國外長塞儒內（Stephane Sejourne）聞訊後表示：「法國的立場已相當明確，承認巴勒斯坦對我們並非禁忌」，但推進決策的條件目前尚不完備。

聯合國193個成員國中有144國承認巴勒斯坦國家地位，包括大多數南方國家、俄羅斯、中國和印度。瑞典於2014年10月成為首個承認巴勒斯坦國的歐盟國家，保加利亞、捷克等8國在加入歐盟前就承認巴勒斯坦國家地位。同為歐盟成員國的斯洛維尼亞也表態將在數周內正式承認。