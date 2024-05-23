【時報-台北電】市場等待Nvidia(-0.5%)在收盤後公布財報，午盤時公布五月FOMC會議記要，與聯準會官員在會議以來的偏鷹評論一致，美股三大主要指數皆下跌，Nasdaq指數下跌0.18%，S&P 500指數下跌0.27%，道瓊指數下跌0.51%，費城半導體指數逆勢收漲1%，半導體領頭羊輝達（Nvidia）營收展望優於市場預期，並宣布1股拆為10股，盤後股價大漲約6%，並首度突破1000美元大關，激勵其他晶片股盤後齊揚，為輝達代工生產AI晶片的台積電ADR收漲1.6%，盤後再漲3.6%。

凱基投顧表示，周三台股大盤平高盤開出後隨即往上拉升重返5日均線之上，而後盤勢持續走高，中場過後突破上周四高點21515點，尾盤一度大漲331點至21567點，改寫歷史新高，最後收在當日高點附近，終場加權指數上漲315.08點(漲幅1.48%)，收在21551.83點，成交量爆出約4398億元。OTC與大盤同步開高走高，盤中高點來到254.58點，創下4月下旬上漲以來波段新高，上檔逐漸逼近前波高點257.71點，終場櫃買指數上漲2.61點(漲幅1.04%)，收在253.88點，成交量爆出約1240億元。

凱基投顧分析，輝達美股周三收盤後公布財報，由於市場看好輝達財報表現，引發周三台股大盤提前反應表態創高，不過，周四須留意強勢股湧現獲利調節賣壓，導致震盪走勢出現，屆時大盤若能維持在前高21515點之上，盤勢仍可維持強多創高格局，上檔高點可先不預設，除非出現爆量收黑K跌破短期均線才視為創高走勢結束訊號。目前盤面類股尚能維持良性輪動，但輪動節奏快速，因此，強勢股短線急漲後不宜過度追價，可待震盪拉回逢低承接，操作上可優先關注近期表態上攻，且技術面呈現多方架構相關強勢股。(編輯：龍彩霖)