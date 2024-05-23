國民黨立院黨團總召傅崐萁22日晚間已開始在議場外排隊。（陳薏云攝）

國會改革法案歷經2次的立法院院會仍未審完，明(24)日將續審，先前在場外抗議的挺綠民眾也相約周五見。面對挺綠群眾再集結，國民黨、民眾黨都不打算動員支持者，僅以守護主席台、確保議事順利進行為最大目標，國民黨團總召傅崐萁22日晚間率先出現在議場門口排隊，並號召黨內同志自發性夜排，守住議場。

國會改革相關修法因民進黨不斷以各種議事手段杯葛，平均半小時只能審查1條。關於《立法院職權行使法》的再修正動議共70條，截至前天為止，僅30條二讀，其中有藍白版本，也有民進黨版本。剩下條文加上《刑法》增訂藐視國會罪、《立法委員互選院長副院長辦法》記名投票等再修正動議，尚有多達46條要審查。

國民黨立委陳玉珍分析，民進黨雖用議事拖延戰術，但國民黨仍尊重少數，每案大概表決8次，若沒有肢體衝突，大概還要10幾個小時，希望最遲28日前把國會改革五法順利過關。

由於周五院會可再受理變更議程提案，國民黨為防民進黨搶先送案，以案海拖延議事，傅崐萁昨晚7時無預警出現在議場門口開始夜排，並號召自願的藍委參加，未強制排班，後來則改由國民黨書記長洪孟楷、立委陳玉珍等人排隊。

傅崐萁表示，排隊就是要讓議事順暢，按次序排隊送案，「避免有人提1000個案子」。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤強調，會持續比耐力、比腦力、比意志力，會智慧地善用各種議事策略，針對擴權條文不可行之處，會站上發言台論述。

不過，昨日民進黨中執會，中常委陳茂松向賴清德直言，去公園散步時發現「很多人都不知道立法院在打什麼」，賴回應希望黨公職團結，努力論述。

至於綠營在場外號召支持者相挺，藍白是否也要動員？藍營人士表示，因立法院長韓國瑜秉持議事中立，也不希望衝突升級，目前尚無動員計畫。

民眾黨發言人戴于文表示，民眾黨是理性政黨，尊重公民團體與民眾表達意見的自由，不會特別到現場干涉、嗆聲。