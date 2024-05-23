藍白提國會改革法案，民進黨立委打算提釋憲翻案，並爭取憲法法庭作出暫停處分，但憲法法庭日前聲稱，今年10月底許宗力等7位大法官任期屆滿前，待審案件甚多，取消2案的言詞辯論庭，未來如果「火速」審理立委聲請案，大法官們恐坐實「綠友友」的非議，也葬送司法尊嚴。
憲法法庭15位大法官，都是前總統蔡英文提名任命，其中並為司法院長的許宗力及詹森林等7名大法官，10月底任期屆滿走人，卻在4月開庭審理關係未來台灣司法制度走向的死刑存廢，受到外界批判。
5月初憲法法庭公告，原訂5月21日辯論的禁止選前公布民調案、7月9日辯論的受刑人勞作金案，庭期延期舉行。憲法法庭解釋，因目前待審案件甚多，討論費時，恐無法在7位大法官任期屆滿前審結，所以先將2案的言詞辯論庭延期。
依此說法，今年10月底前，除死刑釋憲案，還有許多案件足夠讓大法官們忙到無法負荷，不應該還有時間去審查其他新聲請的案件，倘若讓國會改革法案的釋憲案「超前」插隊排入審理，對其他由人民及法官等聲請的釋憲案，將情何以堪。
更何況，此次國會改革法案中，涉及未來被提名大法官在立院答覆問題時，應提出相關資料並據實答覆，若有隱匿或虛偽可處2萬元以上20萬元以下罰鍰，這種「涉己」的釋憲案，大法官們理應自知分寸，遵守憲法妥適處置。
未來7名大法官雖然仍由賴清德總統提名，但一旦國會改革法案三讀通過並實施，經藍白立委過半席次審查，總統提名大法官人選，國會不一定都會埋單，也因此，國會改革法案的聲請釋憲案，理應交給新提名任命的7位大法官，再作出公正客觀的憲法判決，若由現任15位「清一色」的大法官提前審理，招致的批評不僅只是「綠友友」的非議，司法威信才是最傷，民進黨必須審慎考慮。
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