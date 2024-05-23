國會改革法案議題延燒地方政府，曾任立委的台北市長蔣萬安，以及新北市長侯友宜22日均表達力挺國會改革態度，蔣更以疫苗採購合約為例，如果官員說謊或把疫苗採購合約封存30年，這就是完全藐視國會；國民黨北市議會黨團也聲援立院黨團，直言立法院不該變成無牙老虎，綠營議員則揚言不排除增訂「藐視議會罪」。

蔣萬安昨赴議會接受市政總質詢，強調自己堅定支持國會改革法案，並表示過去各黨派都曾提過類似法案，經過委員會專案報告詢答、公聽會，並有逐條表決，內容包含邀請總統備詢、藐視國會罪，皆公開在立院官網。

民進黨北市議員洪婉臻、林延鳳、趙怡翔等人則在質詢時指出，蔣萬安在質詢過程中，數度出現反質詢、沒具體回覆等狀況，按照藐視國會罪已經犯法，林延鳳更指出，若議會提案修改議事規則，在自治條例中設置「藐視議會罪」，是否也會大力支持？

蔣萬安提高音量表示，自己尊重議會決定，反問議員是否支持藐視國會罪？如果支持，也應該要支持立院版本內容。他並以疫苗採購合約為例，人民有知的權利，如果官員說謊或把疫苗採購合約封存30年，這就是完全藐視國會，所以不該讓官員說謊、掩蓋事實、隻手遮天，否則行政部門就會濫用人民的納稅錢。

北市議會國民黨團書記長張斯綱也表示，國會不能變成無牙老虎，改革法案是替國會裝上牙齒、替立委裝上爪子，有了監督權才能更加發揮。他舉例，過去曾發生超思進口雞蛋案及高端疫苗案，立委無法發揮監督官員職權，國會改革不是針對奉公守法的人，而是針對違法的人，請民進黨不要再造謠。

此外，宜蘭縣議會民進黨團昨高喊「反黑箱！反擴權」，批藍白無限擴大立法權，不僅侵害一般企業及基層民眾隱私，正在攻防的花東2兆元特別條例，更可能會排擠即將啟動的高鐵延伸宜蘭等重要建設，呼籲民眾一起站出來、全力監督，還給台灣民主空間。

台灣基進高市議員張博洋反對藍白提國會擴權法案引發濫權爭議，他昨在議會向市長陳其邁遞件申請路權，預告23日晚間6時將號召民眾前往國民黨高雄市黨部做「社會溝通」。不過，藍營質疑申請集會遊行依法須在6天前，批評市府給特權。