教廷目前是我國在歐洲地區唯一的邦交國，但昨日卻傳出教廷期盼在中國大陸設立辦公室，不禁讓人聯想台梵邦誼恐生變。回顧中華民國與教廷邦交史，其中最低點莫過於1971年我國退出聯合國，不再是聯合國內代表「中國」的政府，教廷也於同日召回時任大使葛錫迪，大使館的業務改由代辦處理。

中華民國於1942年7月與教廷正式建交，1943年在羅馬設立公使館；1949年政府遷台，當時教廷並未撤回駐華公使黎培里，直到1951年，黎培里被逐出中國大陸並於同年轉往台灣，當時教廷繼續承認中華民國為代表「中國」的政府，並且在台北恢復設置教廷駐華公使館。

1971年10月25日聯合國大會通過第2758號決議，恢復中共一切權力並承認其為代表「中國」在聯合國唯一合法政府，教廷也於同日召回時任駐華大使葛錫迪，改派公使銜代辦駐華。

因為教廷並非聯合國成員之一，無法就2758決議的「中國代表權」問題表態，但仍秉持不承認「兩個中國」原則。而後自1985年7月起，復改派參事銜代辦駐華迄今。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中指出，近年一直傳出北京可能與教廷建交的相關消息，但關鍵仍卡在主教任命權上。他提到，過去教廷就數次提到想在中國大陸設置常設辦公室，但北京立場就是明確要求需先與中華民國斷交；教廷方則是認為可先設常設辦事處，再衡量和台北關係，雙方並未達到共識。

李大中分析，教廷感情上可能仍對台灣有些考量，兩岸議題是教廷較為麻煩的權衡，但他強調，教廷是我國在歐洲唯一的邦交國，雖然外交部說台梵連結仍存在，但也不是全盤都操之在我，仍應謹慎盡可能掌握狀況，沒有再丟邦交國的空間。