朝野政黨針對國會改革法案，於520總統就職前後在立法院連番展開馬拉松式表決攻防大戰，並爆發多場肢體衝突，立法院外更有多個社團與群眾聚集抗議。立法院預訂本周五的院會，一鼓作氣完成國會改革後續立法三讀程序，但朝野對抗與引發的社會撕裂氣氛，仍然如山雨欲來，不可小覷。要化解僵局，賴總統的態度、在野藍白兩黨的堅持，尤其理性中道民意的覺醒，應屬三大關鍵。
當家鬧事 民進黨昨是今非
藍白兩黨將力推的國會修法宣示為改革，執政的民進黨則批之為擴權而力擋，在不同政治立場或政黨好惡的民眾間，更有著各持己見的認知，而大多數局外人其實未必清楚雙方所爭者的具體內容。但政治可以主觀操弄甚至曲解，事實卻是可以客觀檢驗的。
如所謂擴權，其實國民黨提的版本，幾乎就是民進黨2014在野時就提過的草案，只不過現在民進黨執政了，從監督者成了被監督者，套句綠營最愛說的「因為時空環境不同」，所以位子決定腦子，以前應該做的現在就成了大逆不道。又如所謂黑箱，不僅國會改革的版本草案在立院官網的開會文件上均可查到，多場公聽會和專案報告、相關委員會的審查討論、政黨協商亦所在多有，也都查得到，卻被「空嘴薄舌」地說成毫無討論過程。
又如藐視國會罪，不僅美國、法國等民主先進國家皆有，其認定也非立委可專橫獨斷，必須經由院會決議、司法判定，若操作過當，更有輿論公議可為制衡導正，絕非如綠委、綠媒所言的國會可無限惡整；甚至還以圖卡造謠說一般民眾被傳到國會，如果讓國會感覺不滿意就會面臨刑事責任。這些是混淆視聽的欺騙，只是為了讓民進黨政府盡量減輕被國會監督的壓力。如此看來，到底是誰在耍弄黑箱？把要打開黑箱的說成是製造黑箱的，這又算什麼邏輯？
說白了，民進黨以前在野時極力主張立法院應有聽證、調閱權，要求時任總統的馬英九到立法院做國情報告時必須即問即答，這些都有紀錄，網路上也查得到；等到蔡英文完全執政這8年來，前述主張全部被拋諸腦後，過慣了行政立法一把抓的舒服日子，突然間成為少數黨，這才「昨是今非」全面翻臉，把以前的強化國會主張全打成「違憲」異端。就算表決輸了不認帳又怎樣，還可以呼喚獨派、親綠或「愛台灣」的團體與群眾，由外而內施壓，試圖複製「太陽花2.0」。
導正亂象 賴總統責無旁貸
所謂「當家不鬧事」對民進黨根本不適用，面臨政黨鬥爭不脫那五招：一是杯葛議事、議場暴力、帶頭衝鋒，倒果為因，衝突就怪對方；二是號召群眾，包圍立法院；三是動員網軍側翼，發動認知作戰；四是祭起反中抗中魔咒，將對手套上「舔共賣台」的紅帽子；五是找外國人尤其是美國人助陣聲援「干預內政」，但這些友台親綠的外國人未必了解其中爭議的原委，極可能好意成了被利用的工具。這五招民進黨穿插搭配，使用得出神入化，幾乎讓在野黨難以招架。
過去在蔡英文完全執政，柯建銘總召的領導下，立法院的協商機制已經完全淪為過場，只要民進黨想過的法案，就算沒有共識也是強勢輾壓照過關，也從未見如現在公開批評程序正義的「律師公會」等團體出來說句公道話。如今在國會變少數了，就出來哭鬧反嗆，抱怨藍白「效法」過去的自己，這說得過去嗎？
無論從國會改革法案的內容實質或立法程序來論，這次的修法不是擴權，而是「健權」國會、「還權」於民，是把過去8年遭到扭曲、閹割的國會監督制衡權力重新找回來，並且健全民主政治權力分立應有的設計，建立真正分權制衡的立法院。
不同政黨在多元社會裡都有各自的支持者，負責理性的政治人物不能將支持者視為遂行己意的工具，街頭合法合度的意見表達很正常，卻斷不能成為政客操弄的籌碼，如果各自發動群眾上街對抗將永無寧日。國會殿堂內的民意數人頭，不應成為街頭衝突的打人頭，做為國家最高領導人的賴總統責無旁貸，應該呼籲導正亂象，理性中道民意的適時發聲尤為需要。
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