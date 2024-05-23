教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）樞機主教21日在與上海教區主教沈斌會面的會議中發表談話。帕洛林表示，梵蒂岡希望在中國設立常設辦公室；中國大陸外交部22日對此回應，中國願意推動中梵關係不斷改善。而教宗方濟各日前指派駐菲大使，來台參加賴清德總統就職典禮，我外交部強調，台梵邦誼深厚。
帕洛林在「首屆中國主教會議百年紀念研討會」上表示，梵蒂岡希望在中國設立常設代表機構，這將是兩國關係大幅升級。他說：「我們長期以來一直希望能在中國設有一個穩定的代表機構，」並補充說，梵蒂岡可以考慮為此採用新的外交形式。
梵蒂岡去年獲准在越南派駐教宗常駐代表，儘管與越南沒有外交關係。帕洛林暗示，中國的代表可能會有不同的職銜。他說：「形式可以有所不同，我們不要僅僅故步自封於一種方式。」
中國外交部發言人汪文斌22日回應表示，「近年來，中國和梵蒂岡保持接觸，就雙邊關係和國際熱點問題深入溝通，不斷增進瞭解與互信。」
美聯社報導，沈斌得以與教廷國務院長共同出席紀念大會，可能是中國首次准許大陸的主教，以主講嘉賓的身分參與梵蒂岡重要的公開活動。
方濟各在大會開幕時播放的影片演說中強調，上海主教會議並不是為了忘卻之前行之有年的錯誤行徑，而是著眼於未來，而未來就是我們的現在。
中國目前擁有1200萬天主教徒，但是信眾中分裂為官方認可的愛國教會和仍然效忠教宗的地下教會。
而我外交部表示，環境部政務次長施文真於本月15日至17日，應邀率團出席教廷宗座科學院在梵蒂岡舉行的「從氣候危機到氣候韌性」研討會，訪團成員在過程中獲得教宗接見，也展現與教廷良好的互動。
外交部並指出，密切關注梵中互動情形，並持續推動與教廷及天主教會在人道關懷領域的合作、共同捍衛宗教自由的核心價值，盼為促進世界宗教自由做出具體貢獻。
不過對此，教廷大使館人員接受記者詢問時，僅短短回覆，「不知悉相關消息」後便匆匆掛斷電話。
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，我們做足準備，事前可以預判，中國大陸在520前後，在外交作為上進行施壓，梵蒂岡跟我們交誼最長久，這時候來炒作是政治操作、認知作戰大於實質可能發生的狀況，不需要太多恐慌。
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