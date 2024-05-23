文化部長李遠（小野）上任第3天便站上立法院備詢台，面對國民黨立委詢問，台灣能否完全禁用抖音一事，他雖指出，這些影片有認知作戰疑慮，且這種快轉、破碎式的呈現，會阻礙人的思考能力，不過也坦言，台灣是自由民主社會，就法令而言很難完全禁止，只能局部限制。
李遠22日首度赴立院進行業務報告並備質詢，藍委萬美玲詢問是否曾使用或看過抖音？李遠回答，沒有，並表示「我很排斥，如果有人傳給我，我也滿討厭的」。他認為，抖音滿明顯是一個認知作戰，它讓我們所有接收抖音的人，缺少耐心看更長的片子，缺少思考。
李遠說，自己曾擔任影視音實驗學校校長，特別有感於現在年輕人看電影的時候必須快轉，幾乎沒有能力從頭看到尾。當我們看的東西都是很短暫的，看的時候幾乎沒有能力組織一個屬於自己的思考，是一件令人憂心的事。
萬美玲則指出，行政院所轄部會明令禁用抖音，但根據統計，國人觀看串流影音的偏好度已超越非串流影音，未來3年，國人對於串流影音偏好度甚至有機會過半。而根據2024年台灣數位趨勢報告指出，抖音的台灣用戶已高達565萬人，普及率更達全台網路使用者的26％，且用戶多是國中以下的少年族群。
萬美玲再問李遠，是否贊成完全禁用抖音？李遠坦言，「滿難的」，只能局部限制。萬美玲直言，李遠有自己的想法也能務實看現狀，「禁止不是解決之道，禁一個可能會再來一個，你永遠沒有辦法完全把它禁掉的」，且如李遠所言「台灣是民主的社會」，很多情況是就算沒有主動下載使用，但透過IG、臉書或朋友轉傳都有可能看到抖音內容。
萬美玲主張，用另一個角度思考，就像比賽是要想著怎麼提升自己以擊敗對手，而不是阻止別人參賽。對此，李遠也說，台灣文化底蘊深厚，應能從文學、動漫、電影中，創作出自己的風格特色，仍然非常有希望。
李遠指出，台灣影視產業困境在於市場太小、頻道太多，國外頻道大舉入侵後，競爭更激烈，台灣無法用很高的預算製作節目，甚至用原來的預算製作的節目都不見得可以回本，如今力組OTT國家隊壯大自己的內容，希望日後不會完全依賴國外的OTT平台。
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