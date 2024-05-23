藍白聯手力拚國會改革五法修法，民進黨立院黨團總召柯建銘22日預告，未來一定會提出釋憲，在宣告合憲前，賴清德總統恐不會赴立院國情報告；由於釋憲聲請案件未規定何時要決定是否受理，若憲法法庭遲不處理，怕是有得拖。藍白立委異口同聲，批賴在台南市長任內就有不進議會備詢的紀錄，民進黨杯葛修法，就是不想讓賴總統到立法院接受民意檢驗。

柯建銘昨上Yahoo網路節目《齊有此理》，接受親綠主持人王時齊專訪時指出，總統到立法院國情報告是依據《憲法》，如果合法合憲，賴總統一定來，但在野黨現在瞎搞，包括要求總統國情報告即問即答，還要納入調查權、聽證會、藐視國會罪等，難道是要對賴清德口頭質詢，再以虛偽陳述抓起來，等8年卸任後再來關嗎？他更問王時齊，「假如妳是賴總統，妳會來喔？不可能吧！」

立委4分之1以上連署 即可聲請

民進黨昨召開中執會，據轉述，柯建銘在會中也提到，黨團努力抵抗在野黨國會擴權法案，因議事被拖延，藍白邀請總統24日赴立院報告已無法如期。但後來柯建銘受訪，強調這是他個人看法；至於賴清德本人，對此未發表任何意見。依《憲法訴訟法》規定，「立委現有總額1／4以上，就其行使職權，認法律位階法規範牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決」，目前民進黨立委共51人，依法可提出聲請。

法界指出，國會改革相關法案，須等立法院三讀通過，正式成為法律規範後，才符合憲法訴訟法所稱的「法律位階法規範」，立委們連署達到1／4門檻後，就可提釋憲聲請，憲法法庭審理後，再決定受理或不受理。

憲法法庭火速受理 近年有先例

憲法法庭一旦受理立委們的聲請案件，將在憲法法庭網站公開聲請書及答辯書；審理案件認為有必要時，得依職權或依聲請，通知當事人或關係人到庭說明、陳述意見，並得指定專家學者、機關或團體就相關問題提供專業意見或資料。

而根據《憲法訴訟法》第43條規定，聲請案件繫屬中，憲法法庭就可依聲請或依職權為暫時處分的裁定，跟有無受理並無絕對關聯；如果立委聲請的釋憲案獲得受理，也不代表一定會准暫時處分。

不過，釋憲聲請案件並未規定，何時要作成受理或不受理的決定；但這2年的台義爭女案及受刑人爭取「在監投票」案，因案件有急迫性，憲法法庭都「火速」審結，分別作成受理及不受理決定。

國民黨文傳會主委李彥秀強調，今年一定要實現第一次總統國情報告，以後總統才會每年都來；她說，民進黨表面支持國情報告，但拖延國會職權行使修法，就是不想讓賴總統到立法院，等拖到7月底，若修法未過，總統國情報告就不會成為慣例。

在野批 國會都搞不好 台灣怎麼好

賴清德2014年連任台南市長後，不滿議長李全教涉賄選，不進議會232天，如果賴不赴立法院國情報告，等於複製「台南模式」；對此，時任台南市議員的國民黨立委謝龍介直言，經過10年，原本期待賴願意來建立憲政慣例，但通過修正法案後就說違憲、要等釋憲，毫無誠意，賴根本只想掌控權力、不願面對義務。

謝龍介痛批，違不違憲不是民進黨說了算，當年柯建銘同樣提了「即問即答」，要前總統馬英九來立法院報告，為何當時不違憲，換成賴清德就違憲？民進黨就是雙標，只是讓人感到賴清德害怕被民意監督。

國民黨團總召傅崐萁則說，立法院邀請總統到立院國情報告已有相關法律條文，「賴清德總統最後做什麼判斷，國民黨都尊重。」

民眾黨立委林國成表示，賴清德選前允諾國情報告，但賴過去曾不進議會，未來要與在野黨硬幹到底的可能性是有；而到底是柯建銘個人想法還是總統想法，還要觀察，如果賴清德默許，代表賴清德要走強硬路線，硬幹下去痛苦的是老百姓，「國會都搞不好了，台灣怎麼會搞好？」