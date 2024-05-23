台北市房價雖然位居全台之冠，普遍認為台北市購屋總價高昂，但是根據統計，總價1000~2000萬元住宅仍是台北市交易主力，總價2000萬以下占比更逾5成。
永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近一年台北市各總價帶交易占比，發現住宅總價1000~2000萬元交易占比高達39.3%最高；其中最熱銷行政區為文山、內湖及北投，且行政區內交易量占比皆逾4成；此外，位處台北市蛋黃區的中山區及信義區，總價1000~2000萬元交易量也名列第4、第5。
觀察台北市近一年房市交易總價帶占比，1000萬元以下占比12.7%、1000~2000萬元占比39.3%，兩者占比合計高達52%，顯示台北市住宅仍以2000萬元以下為主流。
永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台北市的房價雖然位居全台之冠，但是絕大多數的民眾的購屋能力未能跟上台北市的房價上漲速度，因此往往出現犧牲坪數以控制總價的「小宅化」現象；再加上台北有眾多屋齡較高的中古屋，相較嶄新大樓房價較為便宜，使台北市的房屋交易總價帶仍以2000萬元以下為主流。
若從總價1000~-2000萬元間的交易熱區來觀察，台北市的12行政區之中，以文山、內湖、北投、中山和信義5大行政區買氣最旺，其中，文山區以交易量609件位居第一，且文山區交易量中有將近6成比例都落在這總價帶。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，文山區與排名第3的北投區相似，皆屬於台北市蛋白區，整體房價相對市中心較為親民。目前文山區以公寓產品交易居多，且新案較少，房價大多仍在4~5字頭，平均購屋坪數約為30坪左右。而北投區相較之下，距離市中心則較遠，且鄰近山坡地開發受限，也有不少屋齡偏大的公寓及大樓，因此單價在4~5字頭的產品仍將近半數，多分布於捷運奇岩站到關渡站沿線周邊。
而內湖區則以574件交易居次，陳金萍說明，內湖區擁有科技產業聚落，吸納眾多就業人口，也帶動周邊居住需求，區域建設發展已成熟，進一步讓當地房市交易獲得支撐，目前總價1000~2000萬元區間交易仍以公寓居多，5字頭房價可以購得約30坪左右的房屋，而大樓產品房價高，房市交易多分布於捷運沿線與內湖科技園區周邊，購屋面積相對受限。
位在台北市蛋黃區的中山區及信義區也上榜第4、第5名，陳金萍表示，中山區商業活動熱絡，交通便利，吸引許多在台北市工作的民眾購屋，加上近年不論在建商推案或是中古屋市場中，都有許多小坪數的大樓住宅產品可供選擇，坪數多在10坪至20坪，購屋負擔相對較輕，交易穩定。
至於信義區，是台北市傳統高價區，因生活機能發展成熟，交通機能完善，捷運站周邊也有不少套房、小坪數住宅交易，吸引單身、首購族群入主，此外，也有許多單價6字頭的老公寓，捷運象山站、永春站或是吳興街一帶都可以找的到，總價1000~2000萬元入主台北市蛋黃區仍有機會。
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