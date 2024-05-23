【時報-台北電】獲利了結，周三紐約期金跌逾1%；由於美國聯準

會(Fed)官員認為通膨回到2%的目標可能需花更多時間，之後才能

降息，更表達若沒有達到目標，必要將出手升息，引發市場的擔憂

，加上美元走強及10年期公債殖利率雙揚，削弱投資人對黃金的購

買吸引力，令金價下跌。(編輯：王思涵)

時報- 05/22NYMEX/COMEX 貴重金屬期貨收盤如下：

項目 05/22 05/21 漲跌

6月黃金(美元/盎司) 2392.90 2425.90 -33.00

7月白銀(美元/盎司) 31.50 32.08 -0.58

7月白金(美元/盎司) 1049.70 1060.90 -11.20

6月鈀金(美元/盎司) 1003.80 1030.30 -26.50

(商品行情網)

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