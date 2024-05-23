裕隆法說會說明納智捷（LUXGEN）n7在5月持續擴大交車。每月將維持約1,200～1,500輛，預計第三季底交完首波近萬張訂單，隨交車量增加，裕隆表示，固定攤提下降，第二季毛利率正向，近期也已著手進行產能調整，以求進一步滿足客戶需求。
法人關注n7最大月產能規模，裕隆表示，目前單班稼動率約在70％，最大產能牽涉因素甚廣，目前尚在評估中，仍將以品質為優先，不急著趕量，但法人進一步關心是否有增產交車，裕隆指出，為滿足客戶需求，已著手進行產能調整。
而在首波預購訂單在第三季底交車完畢後，裕隆表示，已規劃將於第二季至第三季展開第二波預購，至於採用何種方式進行預購，納智捷正研議中，後續將會發布進一步資訊。
法人好奇集團其他品牌也將推新款電動車，是否衝擊納智捷，裕隆表示，集團旗下擁有多個品牌，各品牌都有各自的特色與特點，針對亮點去強化銷售，滿足不同車主需求。
至於外界亦關注是否將代理其他汽車品牌，裕隆表示，集團以開放平台、多元客戶為營運策略，後續若有新訊息會在有進度之後適時說明。
除汽車事業外，裕隆表示，裕隆城去年第三季開幕以來，營運優於預期，已成為目前新北市南區重要消費據點，估今年全年租金收入約4億元，至於住宅區部分，目前仍未有明確計畫。
另裕隆去年公告出售裕隆汽金，裕隆表示，正在進行當中，可能會在下半年交割、現金也在下半年可以取得。
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