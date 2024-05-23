時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 05/21 05/20 漲跌

6月RSS3 221.00 218.00 +3.00

6月RTSR20FOB 170.00 170.50 -0.50

(鄧凱綺)(商品行情網)

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