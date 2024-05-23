時報-CBOT穀物期貨

項目 05/22 05/21 漲跌

7月小麥(美分/英斗) 693.00 697.50 -4.50

7月玉米(美分/英斗) 461.25 458.00 +3.25

7月稻米(美元/英擔) 18.75 18.59 +0.16

7月黃豆(美分/英斗) 1246.25 1236.25 +10.00

7月黃豆油(美分/磅) 45.88 45.81 +0.07

7月黃豆粉(美元/噸) 378.20 372.30 +5.90

(倪淑茹)(商品行情網)

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