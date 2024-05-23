【時報記者張漢綺台北報導】儘管母公司NIDEC順利搶進AI伺服器液冷散熱領域，台灣尼得科超眾(6230)自結4月稅後盈餘僅500萬元，年減90%，單月每股盈餘為0.06元，累計前4月每股盈餘為0.59元。
近期尼得科超眾因母公司日本NIDEC宣布「液冷模組」獲得Supermicro採用，並將在泰國廠擴大生產液冷模組產能訊息帶動，股價連番大漲，5月22日收盤價達368元，不過就尼得科超眾應主管機關要求公告獲利自結數來看，整體業績呈現大幅衰退，尚未看到NIDEC母公司對尼得科超眾有業績挹注效益。
尼得科超眾自結4月合併營收6.68億元，年減29%，稅前淨利為1200萬元，年減83%，稅後淨利500萬元，年減90%，單月每股盈餘為0.06元；累計前4月合併營收為24.35億元，年減37.1%，稅後盈餘5100萬元，每股盈餘為0.59元。
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