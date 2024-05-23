外交部22日宣布，2024～2026年間每年向烏克蘭提供250億瑞典克朗的軍事援助，包括財務捐贈、採購及支援國防裝備。自兩年多前俄國侵烏以來，瑞典已向烏國提供370億克朗的軍事援助，當局認為，歐洲安全情勢正處於二戰以來最嚴峻的情況。

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