【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心公告恢復與暫停融資融券交易之有價證券名單，雅茗-KY(2726)、樺晟(3202)、斐成(3313)、建榮(5340)、松普(5488)、寬魚國際(6101)及全譜(6228)等7家公司之每股淨值已高於票面10元，爰公告其股票自113年5月23日起恢復融資融券交易。
櫃買中心依據「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及23條規定，審核上櫃公司最近期依規定公告申報之113年第1季財務報告每股淨值資料，其中雅茗-KY、樺晟、斐成、建榮、松普、寬魚國際及全譜等7家公司之每股淨值已高於票面10元，爰公告其股票自113年5月23日起恢復融資融券交易。
至於三一東林(3609)及康聯訊(3672)等2家公司之每股淨值低於10元，爰公告其股票自113年5月23日起暫停融資融券交易，但了結交易不在此限。
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