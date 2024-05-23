裕隆集團積極強化布局電動車款，裕日車（2227）法說會指出，將繼續導入環保節能全新世代新車，以落實能源轉型策略外，第三季將推出全新電動車款ARIYA，至4月底預接單已逾130張，為此也將投入1,200萬元進行既有據點升級，年底前將達60個電動車保修據點。

裕日車總經理鐘文川表示，目前品牌在新能源車布局已導入包括X-TRAIL與KICKS e-POWER等車型，預計第三季將再推出全新電動車款ARIYA。至於電動車ARIYA自去年底台北車展亮相以來，已接逾130張訂單，目前正積極向日產母廠爭取追加配額。

鐘文川指出，目前品牌各車款皆有不錯銷售表現，以X-TRAIL e-POWER為例，憑藉e-POWER、e-4ORCE及ProPILOT 三大黑科技，好評不斷。累計至4月底已接單超過3,000張，雙色車款熱銷供不應求，同樣持續向日產積極爭取增加配額。

鐘文川表示，2024上半年已推出KICKS 24年式及ALL NEW SENTRA全新改款二款重點車型，樂觀今年品牌銷量有望較2023年成長。

為滿足後續新能源車保修需求，鐘文川表示，未來兩年內將繼續投資1,200萬元擴建電動車維修量能，去年已有40個據點具備新能源車HV高壓電維修能力，今年底前預計可達60個據點，至2025年全體保修據點皆具備新能源車維修能力，帶給車主更便捷的保修服務。

對於今年車市看法，鐘文川表示，台灣今年車市不含大車仍維持預估44萬輛，至於中國大陸方面，雖美中貿易衝突持續、房產困境、內需不足致產能過剩等，IMF對2024年中國經濟成長預估為4.6％。但中國政府4月續發布「推動汽車、家電舊換新」政策，加速經濟成長，提升內需。今年估當地新車銷量約3,100萬輛，年增3％。