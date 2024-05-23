杜拜國際機場第一季客運量超過2,300萬人次，寫下歷史新高，較去年同期成長8.4％。杜拜機場（Dubai Airports）執行長葛菲斯（Paul Griffiths）21日表示，由於疫情後航運出現非常強勁的復甦，預估全年客運量也將創歷史新高，達9,100萬人次，並且有望在2027年站上1億人次大關。

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