路透／易普索公布20日完成最新民調顯示，拜登5月支持率，從4月的38％下滑至36％，創近兩年來新低，追平2022年7月其任內最低的水準。儘管在民調3個百分點正負誤差範圍內，但仍然是他在11月大選競逐連任的重大警訊。