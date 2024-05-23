【時報記者任珮云台北報導】緯創（3231）今宣布，企業暨網通產品事業群總經理林威遠轉任旗下子公司緯穎總經理，原職務由個人運算產品事業群暨全球供應鏈管理總經理林建良接任。

緯創表示，公司對原擔任企業暨網通產品事業群總經理林威遠，在緯創任職期間的貢獻表達感謝，也對其成為緯穎新任總經理十分認同與支持。

緯創企業暨網通產品事業群總經理一職將由現任個人運算產品事業群暨全球供應鏈管理總經理林建良接任，他在ICT產業具有30多年豐富資歷，憑藉其厚實的跨領域及跨國專業與管理經驗，公司對其承先啟後，帶領團隊再創新猷，給予高度肯定並深具信心。

緯創強調，對人才拔擢及持續創新一向不遺餘力。二位高階經理人在緯創及集團迎向AI浪潮下承擔更重要職、挑戰更高成長、展現卓越價值。我們相信對人才、客戶、業務及營運發展，都是最好的安排。緯創對二位經理人在緯創任職期間的貢獻表達感謝，也對其成為緯穎新任總經理十分認同與支持。