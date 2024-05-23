【時報記者莊丙農台北報導】台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司第1季財報每股淨值及累積虧損資料，億泰(1616)、宏旭-KY(2243)、立德(3058)、中視(9928)今天起恢復融資融券交易，無上市公司暫停融資融券交易。
【時報記者莊丙農台北報導】台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司第1季財報每股淨值及累積虧損資料，億泰(1616)、宏旭-KY(2243)、立德(3058)、中視(9928)今天起恢復融資融券交易，無上市公司暫停融資融券交易。
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