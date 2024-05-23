【時報記者郭鴻慧台北報導】信義房屋(9940)昨(22)日舉辦113年股東常會，承認112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配等事項。112年度合併營收為新台幣(下同)142.05億元，稅後淨利歸屬本公司業主為17.61億元、EPS達2.39元，會中並通過配發每股現金股利1.6元，以5/22收盤價32.85計算，股息殖利率達4.87%。

112年國內外面臨高通膨壓力、地緣政治緊張加劇等總體經濟因素影響下，使得國內房地產市場在上半年受到明顯影響，仲介事業交易量一度延續前一年度房市低迷買氣，但信義仲介在持續調整分店經營體質及優化數位科技應用，透過AI智能配案等數位工具及線下同仁服務相互配合下，又有全房產通路服務，加上下半年政策不確定因素減少，新青安房貸政策帶動剛性需求及觀望買盤回籠，儘管房市交易整體呈現量縮3.5%，信義仲介營收逆勢年增4%、信義代銷則年增11%。大陸經濟下行壓力持續，房地產不振與消費內需不足互相影響，大陸仲介仍透過體質調整，經營相較去年同期呈現增長；日本信義方面則透過跨國通路優勢，在經營量能擴張下，營收成長近4成。

在不動產開發事業方面，信義房屋則表示，板橋「嘉和」案於112年第一季交屋完畢，當年度認列營收約19.11億元；「嘉品」案已完銷並且持續興建中，預計於114年交屋；新莊副都心「嘉學」案於112年9月中銷售，在品牌加持下，已於113年4月完銷，預計於117年完工交屋。觀光旅遊事業方面，在112年底取得五星級度假酒店開發計畫之核准，若順利的話，將於116年開幕；另一方面，由於將環灘島定位為「旅遊零碳島」，因此持續投入海洋及森林復育措施，以發展對環境衝擊最小之永續觀光旅遊。