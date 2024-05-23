【時報記者任珮云台北報導】大同(2371)總經理沈柏延在大同首季法說會開場，特別以易經的「升卦」向法人展示公司前景「樂觀」，他也進一步表示，「升卦」後的下一卦就會是「泰卦」。以易經卦象在法說會上解說公司的展望，沈柏延是第一人。沈柏延特別以大同的電力和新能源事業，向市場釋出耕耘海外市場的企圖心和成效。

易經的「升卦」是第46卦，升卦卦象是木在地下，木以土為生，土中之木可逐步成長為大樹，因此以升為卦名，取其逐漸成長的意義。「升卦」的成長與上升過程是漸進式的，而不是跳躍式的。

至於「泰卦」是易經的第11卦，泰卦有泰順、否極泰來的意思。坤為上卦，乾為下赴，地在天上。地的陰寒之氣下沉，天的陽剛之氣上升。正是在天地陰陽升降、冷熱之氣的交融下，萬物得以繁衍生長。泰卦在財運上意味一切厄運、阻礙都將過去，財運一片大好，呈現投資好時機。

大同今年第一場法說，以「升卦」開場。大同有六大事業群，包括電力事業群和新能源事業群、系統整合事業群、消費電子事業群、不動產事業群和電子代工事業群，若以大同母公司的營收來看，電力事業群的營收占比高達66%。也因此，沈柏延特別向法人揭示大同的電力事業的產品優勢和海外布局。

首先大同電力事業群的產品優勢，在台電強韌電網計畫中，大同重電取得了超過百億元的訂單，提供345kV與161kV級電力變壓器、345kV級並聯電抗器及161kV與23kV氣體絕緣開關等設備。

大同在變壓器事業方面積極拓展海外市場，未來五年內需求強勁。在日本市場，大同是最大供應非晶質變壓器的台灣廠商，並從今年起擴大在日本的除能需求。北美市場方面，大同將2024年定為北美變壓器元年，今年4月完成UL實驗室認證，並開始陸續出貨小型變壓器，未來將著重大型變壓器的銷售，預期明年開始出貨。

大同高效率馬達已完成IE4全系列TAF實驗室測試，送ITRI測試取證，目標今年6月底成為台灣第一家全系列能效登錄，可望迎來全台馬達汰換及新增大量需求。