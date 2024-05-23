【時報記者林資傑台北報導】本土連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡(2758)22日傍晚突重訊公告，基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申請案。對此，公司表示主因近年多元化發展迅速，擬待年度布局完成、推動成效顯現後，於適當時機再送件申請。
路易莎咖啡2023年營運揮別疫情陰霾，合併營收續創23.66億元新高、年增9.39％，歸屬母公司稅後淨利1.28億元、年增達24.75％，創歷史第三高，每股盈餘（EPS）6.28元。董事會決議上、下半年各配息3元、1.5元，全年合計配息4.5元，盈餘配發率約71.66％。
路易莎咖啡去年12月21日送件申請轉上櫃交易。受惠全方位展店策略成功、營業效益提升，2024年首季合併營收續創23.66億元新高、年增9.39％，歸屬母公司稅後淨利1.28億元、年增達24.75％，改寫歷史第三高，每股盈餘6.28元。
對於自行撤回上櫃申請，路易莎咖啡表示，公司去年在海內外積極展店，包括進軍新加坡開設旗艦店，在台灣推動本土創新、鼓勵優秀幹部內創門市等，致力於多元化發展策略。考量可能衍生的各種情境，公司將積極進行營運架構升級，待布局效益顯現後再送件申請。
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