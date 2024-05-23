輝達（NVIDIA）周三美股盤後公布第一財季財報顯示，其營收和獲利均超出預期，同時對第二季度財測依舊強勁。受惠AI浪潮，CSP業者如Google、OpenAI等巨頭購買數十億美元之輝達GPU，並伴隨Hooper系列開始出貨，資料中心暴增427％、達194億美元。
輝達2025財年首季合併營收為260億美元，年增262％；淨利148.8億美元，年增628％；公司預估，第二季合併營收將達280億美元，優於市場預期之266.1億美元。目前超過八成的AI加速晶片市場由輝達拿下，持續引領市場AI潮流。展望2024年，H200及次世代B100／B200 ／GB200也將持續帶動輝達營收成長。
另外，輝達宣布對股票進行1拆10，且提高季度分紅150％。輝達盤後股價上漲5％，挑戰1,000美元大關。
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