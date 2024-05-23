台股520後再刷新高，財信傳媒董事長謝金河盤點10大市值王，在AI驅動下，廣達首度破兆元登上第4名，緯創更是今年最大黑馬，加計緯穎後市值以7868億元可名列第9，金融股表現也不遑多讓，元大金躍升到第20名，中信金則在大股東辜仲諒重掌兵符下，可望攻城掠地，是今年金融股的2匹黑馬，但他也感嘆過去半世紀引領台灣前進的龍頭台塑企業，完全退出前10大，即使努力轉型找對策，腳步卻似乎晚了。

謝金河以「台灣企業大風吹：半世紀以來空前變局」為題發文，指出經過520的震盪，台股再度寫下21567.48的歷史天價，在半導體、AI帶領下，台積電市值高達22.4兆，頻頻改寫歴史紀錄，鴻海也將市值推進到2.3428兆元，聯發科到1.8952兆元，都是新的里程碑。

這當中，最大的變化是廣達乘AI列車，市值高達1.1兆元，登上第4大市值企業。最值得關注的是，在過去半世紀引領台灣前進的龍頭台塑企業，這回完全退出前10大排行榜。

過去幾10年，台灣前10大市值企業，台塑集團至少有3席，台塑石化一直在第4，南亞、台塑都在前10大，台化大約排在12或13。這些年，石化原料價格持續下跌，台塑、台化、南亞首季本業都虧損，股價迭創新低。

到22日為止，台塑化市值6659億元，已經退居第12，南亞4322億，排名18，台塑4297億，排在19，台化3294億元，排在第30，這是台塑集團半世紀以來最慘澹的時刻。在中國產能全開，價格殺戮下，台塑集團努力尋找轉型對策，但腳步似乎晚了。

更有趣的是，元大金控今年市值大躍升，元大金控市值4232億元，排在20名，與台塑、南亞相當，如果馬志玲先生在世，他一定會感到非常吃驚。

今年資金回流台灣，金融業也水漲船高，富邦金有挑戰兆元市值的潛力，今年最大黑馬除了元大金，中信金把市值拉升至7437億元，坐上市值第9大企業，辜家老大辜仲諒似乎又要站上總司令的位置，準備新的攻城掠地。

今年AI除了創造廣達成新的兆元企業，今年最大的黑馬是緯創的林憲銘，緯穎市值4537億元，排在15，緯創以3331億，排在29，把緯穎、緯創加在一起，市值7868億元，可以排在第9，這次的企業市值大洗牌，堪稱是台灣空前。

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