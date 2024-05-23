台股520後再刷新高，財信傳媒董事長謝金河盤點10大市值王，在AI驅動下，廣達首度破兆元登上第4名，緯創更是今年最大黑馬，加計緯穎後市值以7868億元可名列第9，金融股表現也不遑多讓，元大金躍升到第20名，中信金則在大股東辜仲諒重掌兵符下，可望攻城掠地，是今年金融股的2匹黑馬，但他也感嘆過去半世紀引領台灣前進的龍頭台塑企業，完全退出前10大，即使努力轉型找對策，腳步卻似乎晚了。
謝金河以「台灣企業大風吹：半世紀以來空前變局」為題發文，指出經過520的震盪，台股再度寫下21567.48的歷史天價，在半導體、AI帶領下，台積電市值高達22.4兆，頻頻改寫歴史紀錄，鴻海也將市值推進到2.3428兆元，聯發科到1.8952兆元，都是新的里程碑。
這當中，最大的變化是廣達乘AI列車，市值高達1.1兆元，登上第4大市值企業。最值得關注的是，在過去半世紀引領台灣前進的龍頭台塑企業，這回完全退出前10大排行榜。
過去幾10年，台灣前10大市值企業，台塑集團至少有3席，台塑石化一直在第4，南亞、台塑都在前10大，台化大約排在12或13。這些年，石化原料價格持續下跌，台塑、台化、南亞首季本業都虧損，股價迭創新低。
到22日為止，台塑化市值6659億元，已經退居第12，南亞4322億，排名18，台塑4297億，排在19，台化3294億元，排在第30，這是台塑集團半世紀以來最慘澹的時刻。在中國產能全開，價格殺戮下，台塑集團努力尋找轉型對策，但腳步似乎晚了。
更有趣的是，元大金控今年市值大躍升，元大金控市值4232億元，排在20名，與台塑、南亞相當，如果馬志玲先生在世，他一定會感到非常吃驚。
今年資金回流台灣，金融業也水漲船高，富邦金有挑戰兆元市值的潛力，今年最大黑馬除了元大金，中信金把市值拉升至7437億元，坐上市值第9大企業，辜家老大辜仲諒似乎又要站上總司令的位置，準備新的攻城掠地。
今年AI除了創造廣達成新的兆元企業，今年最大的黑馬是緯創的林憲銘，緯穎市值4537億元，排在15，緯創以3331億，排在29，把緯穎、緯創加在一起，市值7868億元，可以排在第9，這次的企業市值大洗牌，堪稱是台灣空前。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：