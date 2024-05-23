【時報-台北電】因在此前交易日，倫敦金屬交易所(LME)銅價一度漲創11,104.5美元的歷史新高後，引發基金獲利了結，加上，近期高漲的銅價，扼殺了全球最大消費國中國的實物需求，致倫敦(LME)銅價回落下跌。
分析師表示，周一投機狂潮基金將銅價推高至11,104.5美元的歷史高位，今年迄今為止，銅價已經上漲22%，銅價創下歷史新高後基金獲利了結，另外，銅價上漲飛速同時扼殺了第一大消費國中國的需求，銅加工企業紛紛減產，以及季節性提貨比往常緩慢，上海期貨交易所(SHFE)監測的倉庫中的銅庫存接近30萬噸，疊加，中國4月份精煉銅產量上升，緩解了市場對主要冶煉廠3月份減產計劃的擔憂，基本金屬出現廣泛拋售，打擊銅價走勢回落。
終場周三(5/22)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌814美元，報每公噸33,510美元；期鎳下跌938美元，報每公噸20,366美元；期鋅下跌77美元，報每公噸3,062.5美元；期鋁下跌89美元，報每公噸2,636.5美元；期銅下跌440美元，報每公噸10,419美元；期鉛下跌22.5美元，報每公噸2,314美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)
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