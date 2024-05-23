【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】投資人消化聯準會最近一次的會議記錄，周三美股三大指數收黑。費城半導體指數逆勢收漲1%，半導體領頭羊輝達（Nvidia）營收展望優於市場預期，盤後股價大漲約6%，並首度突破1000美元大關，激勵其他晶片股盤後齊揚，為輝達代工生產AI晶片的台積電ADR收漲1.6%，盤後再漲3.6%。
大盤大多時間都缺乏方向，但在聯準會發布會議記錄後走低。該會議紀要顯示美國央行官員仍然相信物價壓力會緩解，但速度緩慢，因為通膨數據令人失望。
聯準會上一次在4月30日、5月1日召開貨幣政策會議，此前連續三個月的數據顯示美國通膨僵固，但最近的報告則顯示通膨可能重拾降溫趨勢。
根據芝商所FedWatch Tool，市場押注聯準會在9月會議降息至少25個基點的機率為59%，低於前一日的65.7%。
周三收盤，道瓊指數跌201.95點或0.51%，報39,671.04點。標普500指數跌14.40點或0.27%，報5,307.01點。那斯達克指數跌31.08點或0.18%，報16,801.54點。費城半導體指數漲52.42點或1.03%，報5,126.81點。
標普500指數11大類股跌多漲少，醫療類股漲0.20%，漲幅排第一。能源股下挫1.83%，跌幅最大，受原油價格連跌第三天打擊。
重磅股僅微軟（漲0.34%）收高，蘋果跌0.75%、亞馬遜跌0.01%、、Alphabet跌0.83%。
最受關注的重磅科技巨頭輝達收跌0.46%，投資人縮手觀望即將發布的財報。其股價繼2023年飆升近240%後，今年以來已上漲近1倍。輝達公布的財報與展望能否滿足投資人超高的期望，以及這波人工智慧（AI）股大漲行情能否持續下去，是市場密切關注的焦點。
台股ADR全漲，台積電收漲1.61%、聯電漲1.76%、日月光漲0.74%、中華電信漲0.72%。
反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數下跌1.16%。
紐約證交所下跌與上漲股數比為2.75：1，那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.5：1。
標普500指數有有47檔成分股觸及52周新高、6檔創新低。那斯達克指數有120檔成分股觸及新高、109檔創新低。
美國交易所成交量總計128.6億股，過去20日全日均量為120.1億股。
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