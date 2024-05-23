【時報-台北電】個股重大訊息：

1.第一銅（2009）：因為銅價大漲帶動股價漲勢，22日該公司公告自結獲利，4月營運狀況大幅好轉，不僅營收2.65億元創今年最高，年增34.94％，單月稅前盈餘1,229萬元，更較去年同期大增逾2倍。分析師表示，第一銅獲利激增，與近期銅價飆漲有高度關聯；銅礦短缺的現象今年來日益嚴重，因此認為第一銅今年營運可期。

2.元太（8069）：舉行法說會，董事長李政昊表示，5月份電子貨架標籤的庫存去化已接近尾聲，看到拉貨動能增溫，第三季可望回到成長軌道。

3.采鈺（6789）：22日召開股東會，董事長關欣表示，高畫素、大尺寸的CMOS影像感測器（CIS）需求熱絡，龍潭廠第三季就會全力生產，且現階段竹科廠產能已滿載，有機會跟客戶討論調漲價格，目前訂單看到第三季，整體下半年會優於上半年，全年業績也會比去年好。

4.東泥（1110）：取得橋科、台積電高雄廠建廠工程的預拌混凝土供應訂單後，水泥銷售穩定成長，針對政府日前透露有意將卜特蘭低碳水泥納入公共工程使用，東泥表示未來也將視市場需求，考慮規劃向台泥等公司購買低碳水泥，再出售給工程需求廠商，增進營收。

5.意德士科技（7556）：22日參與櫃買業績發表會，董事長闕聖哲表示，海外營運比重及非晶圓製造領域的營收貢獻雙雙如預期成長，未來將是重要營運成長動能，且該公司今年營收希望能比去年好，另外，竹東新廠將於第三季動工，預計2026年初生產，產能將增加2倍。(編輯：柳繼剛)