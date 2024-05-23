【時報記者林資傑台北報導】台灣觀光協會（TVA）宣布與馬來西亞旅遊同業協會（MATTA）、馬來西亞華人旅遊業公會（MCTA）等2大協會簽署觀光合作瞭解備忘錄（MoU），盼促進雙邊觀光交流、提升觀光服務品質，達成實質送客目的，強化雙方合作關係，達到馬來西亞來台60萬人次目標。
台灣與馬來西亞交流密切，2019年雙邊互訪人次達83萬人次，其中馬來西亞來台53萬7692人次，為東南亞來台最大市場，2023年來台旅客人次逾46萬人次，已恢復2019年疫前8成水準，僅次於新加坡、為東南亞地區第二大客源國，亦為全球來台第六大客源市場。
台灣觀光協會受交通部觀光署委託，號召各縣市政府、公協會、旅行社、飯店、休閒農場、主題樂園及伴手禮業者等31個單位、62位台灣代表團，17～19日於馬來西亞雙威金字塔購物中心辦理台灣旅展，以「美食」及「鐵道旅遊」主題強力行銷，觸及率估逾10萬人次。
為促進業界交流，觀光署20日於吉隆坡、21日於新山舉辦台灣觀光推廣會，吸引逾220名馬來西亞業者參加，與台灣業者就旅遊產品面進行深度交流。台灣觀光協會亦在吉隆坡場與馬來西亞2大旅遊協會簽訂觀光合作瞭解備忘錄，全力吸引馬來西亞旅客赴台旅遊。
台灣觀光協會表示，馬來西亞穆斯林人口占6成，台灣在2023年「全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」獲得非伊斯蘭合作組織旅遊目的地第3名，連續多年成績亮眼。期待透過此次合作備忘錄簽訂，吸引更多馬來西亞民眾來台感受幸福魅力，再創台馬旅遊人次新高峰。
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