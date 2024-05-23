【時報記者莊丙農台北報導】元太(8069)昨日召開線上法人說明會，今年首季營收及獲利較去年同期衰退，主要產品3色轉4色時程遞延，電子紙材料出貨降低，加上客戶存貨調節所致。不過，閱讀器轉彩色過程中，成長力道比想像中強勁，ESL這個月庫存去化接近尾聲，今年展望第2季比第1季好，今年比去年好的看法不變。
元太首季營收56.4億元，年減22％，營業利益8.3億元，年減54％，歸屬於母公司之淨利為13.2億元，年減25％，每股稅後盈餘1.16元。第1季毛利率降到47.39％，主要產品組合影響，元太指出，由於較具技術競爭力，因此元太相比於其他顯示技術能獲得較高的訂價權，因此維持50％毛利率表現不是最難的重點，而如何擴張電子紙應用生態圈。
目前閱讀器由黑白轉彩色，成長力道優於預期。在ESL方面，從SI廠/零售商回饋來看，仍看好之後滲透率，合作夥伴第1季還在清3色庫存，不過5月庫存清的差不多，雖然比預期晚約一個月，但還是在正常誤差範圍內，第3季回到過往成長力道。
新廠部分，新竹廠設備已陸續駐進，第5條產線今年底量產，而下一條預期2025年啟用，一切按照計畫進行，揚州投資也照進度進行，預期下個月將有設備駐進，未來不再擴增中小尺寸的模組產品產線，將會鎖定中大尺寸產品。
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