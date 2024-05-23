【時報記者林資傑台北報導】美國白宮14日宣布對中國大陸進口產品加徵關稅，其中決議在2025年前對中國大陸製造的半導體產品課徵高達50％的關稅。市場研調機構TrendForce觀察，此舉加速供應鏈出現轉單潮，使台系晶圓代工廠陸續接獲加單需求，稼動率上升幅度優於預期。
TrendForce指出，觀察2024年下半年狀況，力積電(6770)的12吋晶圓廠稼動率將達85～90％，世界先進(5347)稼動率預期將提升至逾75％，聯電(2303)的整體稼動率則將落在70～75％。
TrendForce表示，全球晶圓代工市況自2022年下半年進入下行周期，疫情導致的高庫存迫使供應鏈花費逾1年進行修正，而後因地緣政治、疫情斷鏈所衍生的轉單潮，也隨著產業下行而放緩。
儘管客戶當時積極尋求台系晶圓代工廠開案，供應鏈也啟動各項產地調查，但迫於高庫存壓力，考量成本才是當務之急，加上地緣政治規定並無強制性，故客戶大多仍維持與陸系晶圓代工廠的合作以降低成本，導致交付台廠新開案的放量時間持續遞延。
隨著消費性產品庫存調整邁入尾聲，智慧手機及電視等採用的觸控面板感應晶片（TDDI）、大尺寸面板驅動IC（DDI）、PC金氧半場效電晶體（MOSFET）、消費型微控制器（MCU）等，先後於2023第四季起至2024年第二季間陸續出現零組件庫存回補訂單。
TrendForce指出，上述零組件的庫存回補需求，使中芯國際、華虹宏力、上海華力、合肥晶合、聯電、世界先進、力積電等晶圓代工業者均獲急單。然而，高通膨致抑制消費性終端需求，加上先前的高庫存陰霾，使客戶訂單大多「短而急」，訂單能見度極低。
因此，TrendForce原先預估晶圓代工廠稼動率將在2024年首季落底，第二季起隨著零星庫存回補急單而緩步復甦，下半年8吋稼動率原預期僅會回升至約70％、12吋約75～85％。然而，在美國祭出關稅壁壘之際，造成供應鏈轉單態度再度轉趨積極。
TrendForce指出，高通（Qualcomm）2021年起和世界先進洽談合作計畫，今年生產規畫開始轉趨積極，促使世界先進將Fab 5新廠首期產能提前於第三季開出，並計畫將其電源管理晶片（PMIC）完成跨廠驗證以滿足其需求。
而芯源系統（MPS）則自2022年起便啟動轉單，世界先進及力積電均在其轉單計畫中。此外，包括賽普拉斯（Cypress）、兆易創新（Gigadevice）亦紛紛向力積電洽談編碼型快閃記憶體（NOR Flash）投產計畫，預計今年下半年至2025年陸續發酵。
瑞鼎（Raydium）、豪威（OmniVision）皆基於終端客戶要求，陸續規畫將PC DDI、CMOS影像感測器（CIS）轉單世界先進和力積電，聯電近期也獲英飛凌（Infineon）加單支撐，憑藉產地多元化布局優勢，吸引德儀（TI）、英飛凌、Microchip等歐美客戶洽談長期合作計畫。
不過，整體而言，TrendForce認為儘管白宮正式公告即將調漲關稅，但針對半導體項目的實行細節尚不明確。目前判斷高關稅項目主要集中限制兩大方向，一是中國大陸製造產品、而非中國大陸品牌，二是晶片本身，不包括已安裝至終端裝置的項目，僅電動車除外。
因此，TrendForce認為，現階段觀察到的轉單潮加速現象，僅為先前已於台廠開案、但受到市況轉弱而進度延宕的項目，此次的關稅壁壘或美國政府後續採取的動作，是否會進一步影響晶圓代工格局，目前仍待進一步觀察。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：