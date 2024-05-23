【時報記者任珮云台北報導】緯穎(6669)董事會於五月二十二日通過總經理人事異動。公司總經理暨執行長張順來博士，因健康因素，將轉任Technology Advisor。公司新聘林威遠先生擔任總經理。本人事異動案將於六月一日起正式生效。
緯穎表示，公司非常感謝張順來博士從緯穎成立至今的貢獻。他將仍為公司董事會成員，擔任董事一職，並在轉任Technology Advisor後，持續協助公司產品技術的研發，支持公司在技術上的前瞻創新。
緯穎新任總經理林威遠先生是原緯創資通企業暨網通產品事業群總經理，擁有美國俄亥俄州萊特州立大學MBA學位，在IT產業擁有超過30年經驗。加入緯穎前，在緯創資通歷任多項管理職務，並成功領導跨國多功能團隊。他不僅擁有豐富的伺服器與人工智慧相關產業經驗，亦具有產品開發、銷售、供應鏈管理、客戶服務等跨領域專業背景。具備扎實的產業專業與卓越的宏觀視野，將帶領緯穎在雲端伺服器產業持續茁壯，並在人工智慧的浪潮下擁抱創新、再創佳績。
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