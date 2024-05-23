全球半導體市值王輝達（Nvidia）財報出色，並宣布6/7股票1拆10，激勵盤後大漲超過5%，破1000美元創新高，知名半導體分析師陸行之給出6點分析，除H200已開始提早出貨，並認為即使Q2EPS預估5.75美元，雖比上季5.98美元稍低，但不排除是公司先保守預期，以後再來打敗財測的可能性。

陸行之在臉書發文指出，輝達分拆股票讓投資人興奮，加上公司持續看好前景，但2季度實在看不到什麼獲利預期大驚喜。以下幾點分享：

1.Nvidia預期2季度（5~7月）營收280億美元，落在正負2%區間，季增5~10%，年增107%，比彭博社分析師預期高5ppts，但比起上季度的10% beat、上上季度的12% beat，上上上季度的26%beat有些降溫。

2.第1季度庫存月數達3.12月，季增5%，表示供應鏈已經能夠趕上之前暴衝而無法滿足的訂單，並估計第1季度佔台積電營收比近10%。

3.74.3~75.3%的2季度毛利率指引比上季度指引少了1.5ppts，也略低於彭博社分析師預期的75.6%，在datacenter毛利率高於平均毛利率，營收占比持續增加之下(87% in 1Q24、83% in 4Q23)。

陸行之表示，不知道是競爭造成毛利率下滑？還是低價產品比重增加？還是之前高毛利率中小型客戶都拿到貨了，現在輪到要求折扣的大型 Cloud Service Provider來大量取貨（可以觀察專門做CSP客戶訂單的台灣伺服器廠商2季度營收是否有起色，而不是每天在媒體喊看好AI伺服器，但營收老是在季減或年增少的可憐)？

4.黃董說H200已開始出貨，今年Blackwell 在3季度量產出貨，3季度會跟著伺服器上市，今年會有很多營收，強調Blackwell之後還有下一代產品推出。

5.Nvidia車用半導體營收占比雖然不到1%，但季增17%，年增11%，全球占比2-3%，比市場平均稍好，表示其AI輔助駕駛系統銷售有進展。

6.根據2季度指引，2Q EPS 應該有5.75，比1季度的5.98稍低，比市場預期的5.71稍高，不知道是不是公司又來個保守預期，以後再來 beat。