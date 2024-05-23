【時報-台北電】今日焦點新聞：

國內頭條：

1.外資瘋狂押寶輝達鏈。(工商時報)

2.蕭美琴：朝多元綠能轉型邁進。(工商時報)

3.壽險淨值比，彭金隆擬檢討。(工商時報)

4.5月31日大限前，台積南京廠急催無限期豁免。(工商時報)

5.台塑攜韓頂大，拚生技、新能源。(工商時報)

6.台積電864元新高，市值破22.4兆元。(中國時報)

7.美加稅效應半導體鏈迎轉單，集邦看好聯電、力積電、世界等受惠。(經濟日報)

8.海運「船櫃雙缺」近洋航線飆漲，萬海、陽明、長榮受惠。(經濟日報)

9.PC、手機導入AI新品熱鬧開場，記憶體用量增，高成本問題仍需解決。(電子時報)

10.金銀銅價齊飆漲，中系CCL大廠開調漲第一槍。(電子時報)

大陸頭條：

1.資金回流中國資產，QDII基金溢價大幅回落。(新浪財經網)

2.耶倫再提中國「產能過剩」，外交部回應。(新浪財經網)

3.年減90%！ A股上市公司無情拋棄通知存款產品。(新浪財經網)

4.習近平向越南新任國家主席蘇林致賀電。(證券時報網)

5.玻璃基板概念大漲引企業紛紛澄清，先進封裝場景仍處產業初期。(證券時報網)

國際頭條：

1.消化Fed會議記錄＋觀望輝達財報，美股三大指數收黑。(路透社)

2.美國對中國電動車、電池和晶片加徵關稅，8月1日起上路。(路透社)

3.營收展望超預期＋股票分拆，輝達盤後漲破1000美元。(路透社)

4.美股回落，聯準會擔憂通膨持續。(華爾街日報)

5.美國希望歐洲配合對華關稅舉措。(華爾街日報)

6.中國在全球礦產爭奪戰中佔據上風。(華爾街日報)(編輯：邱致馨)

#台塑 #台積電 #陽明 #萬海 #力積電