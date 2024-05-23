【時報-台北電】國外消息：
1.美股跌，降息希望滅、NVIDIA盤後揚6%
美股3大指數悉數下跌，根據聯準會最新會議記錄，通膨仍然位居高位，加上經濟成長不差，故需要更多時間等待通膨降至目標值2%附近。因此，市場認為聯準會不一定會在9月開始降息，高盛證券甚至預估，美國今年恐怕都不會調降利率。NVIDIA公布最新財報，上季營收狂增2.62倍，淨利較去年同期飆升至少7倍，且股票將1拆10。NVIDIA雖收跌0.46%，但盤後股價一度大漲6%，並突破1000美元大關。美股最新收盤價，道瓊跌201.95點或0.51%，收39671.04點，那斯達克跌31.08點或0.18%，收16801.54點。標普500也跌14.4點或0.27%，收5307.01點。
2.出口乏力，日4月貿易收支轉虧
受汽車和晶片製造設備帶動，日本出口連續五個月擴張，但中國等主要貿易夥伴需求疲軟下，增幅遜於預期，同時原油漲價及日圓劇貶拉大進口增幅，4月出現兩個月來首見的貿易赤字。
3.不畏使用率下滑...川普搶選票，接受加密幣捐款
根據美國聯準會（Fed）的年度家庭財務調查顯示，2023年美國民眾對加密貨幣的興趣下降，只有7％的成年人持有或使用加密貨幣，較前一年低了3個百分點。
4.Comcast推串流套餐，親民價搶客
隨著傳統有線電視市場持續萎縮、串流影音競爭加劇，有線電視巨頭Comcast為搶占收視大餅，21日宣布推出囊括網飛（Netflix）和Apple TV＋的串流媒體組合包，且月費只要15美元（約新台幣488元）。
5.縮減串流內容，皮克斯大刀裁員14％
在母公司迪士尼（Disney）擬削減成本以及減少獨家串流內容數量之際，美國知名動畫公司皮克斯（Pixar Animation Studios）將裁員約14％。
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