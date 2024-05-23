【時報-台北電】國內消息：

1.晶圓代工龍頭台積電(2330)股價22日狂飆，盤中上衝865元、收盤864元，雙創歷史新高，帶動加權指數再譜台股新高點，後520行情亮麗出擊。樂觀派外資賦予台積電的推測合理股價約落在900元。

2.新任國科會主委吳誠文22日指出，台灣科學園區堪稱世界模範，政府也有責任協助產業往外擴散，只要能達到互惠互利，有誘因且符合國家利益，「會就海外設置科學園區的相關機制，與經濟部展開討論」。

3.丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）主導開發的彰芳暨西島離岸風場22日完工，到場的副總統蕭美琴表示，這是全台離岸風電發展史上，首座全面落實本土化比例最高、準時完工的風場，對台灣能源轉型具有重要意義，她強調，政府會朝向多元綠能轉型方向，協助產業提升競爭力。

4.新任行政院長卓榮泰22日赴立法院拜會院長韓國瑜，就支持政院提出的打詐四法、花蓮重建方案等進行閉門會談。據轉述，雙方以「誠意溝通、人民優先」為最大原則，韓國瑜並允諾，民生法案會優先推動。

5.新任國科會主委吳誠文22日指出，台灣的半導體產業不能只有先進製程，國科會會逐步建立「功率半導體」，並搶先應用在智慧電網上。

6.金管會主委彭金隆上任第三天，首項可望調整的政策曝光，即考慮檢討調整保險業監理指標之一的「淨值比」，彭金隆22日在立院財委會表示，淨值比在學理上有可討論空間，壽險2026年要接軌新清償能力指標（ICS），是否仍需要雙指標，他心中「已有腹案」，將等方案確定可行時，會向外界揭露。

7.金融營業稅2％撥入金融特別準備金的部分將在今年底落日，金融業爭取調降稅率，金管會主委彭金隆22日赴立法院財委會答詢時，首度表態支持調降，其中2％撥入特別準備金部分可取消，稅後至少降到3％，但最好情況是回到2014年的2％，他強調最終尊重財政部決定。

8.證期局長張振山22日表示，正評估投信業者再次提出的「台版個人投資儲蓄帳戶（TISA）」，今年會由金管會主委彭金隆與財政部溝通。

9.當沖拉高台股交易量，但投資人是否有賺到錢？金管會主委彭金隆22日指出，據證交所統計，當沖交易人數中有53％是賺錢，47％的人賠錢，但損益金額來看，賠錢金額較大，有13％的當沖交易人占9成虧損，主要是集中在交易頻繁的大戶。

10.隨台積電技術論壇台灣場次23日將於新竹盛大展開，市場關注其創新技術進展，矽光子、CoWoS先進封裝兩大題材再吸睛，上詮（3363）、華星光（4979）、光環（3234）齊攻漲停，萬潤（6187）、閎康（3587）等CoWoS供應鏈共享榮耀。

(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)